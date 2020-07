Tramvia, in giunta a Firenze l’accordo transattivo con il concessionario relativo alla richiesta di arbitrato

FIRENZE – Un accordo transattivo che mette la parola fine al contenzioso fra il Comune di Firenze e la concessionaria del sistema tranviario fiorentino che era sfociato nella richiesta da parte della Società Tram Spa di arbitrato per complessivi 470 milioni di euro. Ieri, infatti, la giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità e grandi infrastrutture Stefano Giorgetti, ha preso atto del “verbale di accordo e transazione in relazione alla procedura arbitrale Anac 3/2018 e alla revisione delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della concessione e dei suoi allegati” dando indirizzo di procedere alla sottoscrizione. In concreto con questo accordo Tram Spa rinuncia a quanto richiesto con domanda arbitrale del 29 dicembre 2017 (ovvero 282 milioni di euro) aggiornata con integrazione del 24 ottobre 2019 (per ulteriori 188 milioni di euro) per complessivi 470 milioni di euro ulteriori rispetto a quanto contrattualizzato. 470 milioni di cui 56 relativi a lavorazioni aggiuntive eseguite e non contabilizzare mentre i restanti 414 milioni di euro riferiti a oneri per ridotta produzione. La transazione invece di riconoscere ulteriori importi rispetto a quanto contrattualizzato prevede di attribuire al concessionario 2,5 milioni di euro per maggiori lavorazioni eseguite e non contabilizzare. Importo che non comporterà aumento rispetto ai finanziamenti già stanziati e contrattualizzati e trova copertura nelle somme del quadro tecnico economico dell’opera. L’ultimo contratto sottoscritto nel 2018 per la realizzazione delle due linee prevedeva infatti una spesa pari a 334,4 milioni di euro mentre alla fine dei lavori è stata registrata un’economia di circa 5,2 milioni di euro (329,1 milioni invece dei 334,4 milioni contrattualizzati) che sarà utilizzata per il pagamento dell’importo di transazione di 2,5 milioni di euro con un’economia finale di 2,7 milioni di euro. “Questo risultato – si legge in una nota – è stato ottenuto anche grazie ai risparmi effettuati durante la realizzazione degli interventi e al fatto che, nella transazione, si è tenuto conto delle penali applicabili dal Comune nei confronti di Tram Spa che hanno ridotto l’importo relativo alle lavorazioni aggiuntive eseguite e non contabilizzare da riconoscere (i già detti 2,5 milioni di euro). La transazione prevede infine che il concessionario proceda al riequilibrio del piano economico mediante rinegoziazione del contratto di finanziamento senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale rispetto a quelli già previsti nel contratto 2014. E anche la ripartizione dei benefici derivanti dal rifinanziamento e/o rinegoziazione del debito successivo alla sottoscrizione della transazione ulteriori rispetto all’equilibrio economico finanziario”.