Tramvia. PerSesto “Al più presto un tavolo con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte”

SESTO FIORENTINO – “La Tranvia rappresenta il vero collegamento del Polo scientifico e del nuovo liceo Agnoletti sia con una parte importante di Firenze che con il centro di Sesto Fiorentino e deve attraversare e fermarsi al polo universitario“. E’ quanto si legge in una nota di PerSesto.

“Siamo consapevoli che opere di questa natura debbano tenere in considerazione costi di realizzazione e tempi di percorrenza, – prosegue la nota – ma queste necessarie economie non possono essere a discapito, ancora una volta, dI studenti, docenti e lavoratori del Polo Scientifico. Viste le discussioni di questi giorni la lista civica Per Sesto ritiene fondamentale che sia convocato, al più presto, un tavolo con tutti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte: dalla Regione, all’Università, alla città metropolitana e ai comuni per definire tutto il tracciato in modo condiviso e più funzionale a chi dovrà usare questo servizio, migliaia di persone ogni giorno. Il percorso nella sua prima parte è sufficientemente lungo da poter essere ripensato in modo da renderlo più veloce e più efficiente senza penalizzare i frequentatori del Polo. Da sempre lamentiamo il distacco infrastrutturale di quell’area rispetto alla città metropolitana nel suo complesso, oggi abbiamo l’occasione storica di superare tutte queste difficoltà riconnettendo una delle eccellenze del nostro paese con il resto della città, non possiamo permetterci di sbagliare“.