Tramvia Prato-Peretola, sopralluogo del presidente Giani e del sindaco Bugetti

PRATO – Dalle carte al sopralluogo sul posto. Il progetto della tramvia Prato-Peretola si fa sempre più concreto. Questa mattina, 25 luglio, il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca Ilaria Bugetti hanno effettuato un sopralluogo lungo i possibili percorsi che seguirà la navetta per collegare il capoluogo di Regione alla Stazione centrale di Prato. E’ proprio da quest’ultimo punto che stamani è partita la verifica sul campo delle varie ipotesi progettuali, terminata al parcheggio del McDonald’s in zona Pecci. Sono questi infatti i punti fermi del percorso della nuova infrastruttura viaria che permetterà di velocizzare gli spostamenti tra le due città offrendo una valida alternativa all’auto. L’idea di spostare il capolinea dal Pecci alla Stazione centrale è stata formulata da Bugetti in campagna elettorale ed è stata subito accolta dal presidente Giani che si è messo immediatamente a lavoro per tradurla in realtà. Ora si tratta di scegliere, tra le varie ipotesi, quella che garantisca tempi di percorrenza brevi, un ampio bacino di utenza e un impatto ambientale minimo.

“La tramvia – sottolinea il presidente Giani – è destinata a trasformare in modo positivo, nel tempo, le città. Per Prato, Regione e Comune condividono l’obiettivo di individuare un tracciato che sia praticabile, capace di suscitare un diffuso consenso e di limitare i potenziali disagi che all’inizio potrebbero esserci ma, soprattutto, funzionale al bisogno di mobilità dei cittadini. Il sopralluogo di stamani è un momento importante di questo percorso, che porterà alla realizzazione della linea che collegherà la città alla Piana fiorentina, a cominciare dal primo lotto tra Prato e Campi Bisenzio”. Presenti all’incontro di stamani anche l’assessora alla mobilità Cristina Sanzó e i tecnici della Regione e del Comune di Prato. Gli approfondimenti proseguiranno domani in Regione. Il tempo stringe. E’ necessario che tutto sia pronto a breve per poter presentare il progetto e i relativi studi al bando ministeriale del prossimo autunno. “Ringrazio il Presidente Giani per l’attenzione che ha dato alla nostra proposta e per la concretezza con cui la sta trattando. – afferma Bugetti – Una volta realizzata, la tranvia rivoluzionerà la mobilità interprovinciale e le abitudini dei pendolari riducendo i tempi di percorrenza e l’uso dell’auto. Credo molto in questo progetto. E’ complesso e richiederà tempo ma ci stiamo muovendo nel modo giusto”.