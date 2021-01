Tramvia verso Campi Bisenzio, Nardella e Fossi: “Fiduciosi in una risposta positiva da parte del Ministero”

FIRENZE – “L’invio della richiesta di finanziamento del secondo lotto della linea tramviaria Stazione Leopolda – Campi Bisenzio segna una svolta nella realizzazione di questa infrastruttura. Siamo fiduciosi in una risposta positiva da parte del Mit, perché conosciamo la qualità e il valore strategico di questa opera e l’impatto economico e sociale altamente positivo su […]

FIRENZE – “L’invio della richiesta di finanziamento del secondo lotto della linea tramviaria Stazione Leopolda – Campi Bisenzio segna una svolta nella realizzazione di questa infrastruttura. Siamo fiduciosi in una risposta positiva da parte del Mit, perché conosciamo la qualità e il valore strategico di questa opera e l’impatto economico e sociale altamente positivo su tutta l’area metropolitana”. Lo affermano i sindaci di Firenze, Dario Nardella, e di Campi Bisenzio, Emilano Fossi, commentando la notizia dell’invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della richieste di finanziamento per l’estensione della linea 4 della tramvia verso Campi Bisenzio. Al Mit è stata inviata anche la richiesta di estensione del sistema tramviario verso Sesto Fiorentino per un totale di 12,8 chilometri.

“La linea 4 rappresenta un’opportunità senza precedenti – spiegano i due sindaci – per la riduzione del traffico veicolare e dell’inquinamento relativo, nel quadrante occidentale della città, oltre che un fattore decisivo di miglioramento dei tempi di percorrenza, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini di Firenze e di Campi”. “Questa opera – concludono Nardella e Fossi – è anche la dimostrazione dello sforzo che i due comuni stanno mettendo in campo per costruire davvero quel modello di ‘grande Firenze’, sostenibile, innovativo ed efficiente”.

(Immagine di archivio)