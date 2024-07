Transizione ecologica, 32 aziende ammesse al finanziamento del terzo bando

PRATO – Pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Pistoia e Prato (https://www.ptpo.camcom.it/servizi/contributi/transizione-ecologica2/transizione-ecologica-digitale2) la graduatoria delle aziende tessili del distretto che hanno ottenuto i finanziamenti messi in palio dal bando Transizione ecologica e giusta e transizione digitale 2, contributi a fondo perduto a sostegno di progetti per il miglioramento della sostenibilità socio-ambientale della produzione e la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Si tratta del terzo bando per l’assegnazione dei 10 milioni di euro di contributo straordinario per il distretto tessile pratese assegnati dal ministero dell’Economia e delle finanze e dal ministero dello Sviluppo economico del governo Draghi nell’agosto 2022. A fronte di 38 domande presentate in totale, sono risultate ammissibili le proposte di 36 aziende, e 32 sono state quelle le aziende ammesse a contributo (4 sono state escluse per esaurimento delle risorse a disposizione), per una richiesta di contributi pari a 1.144.034,00 euro a fronte di un plafond di 1 milione di euro stanziati, con un investimento totale finale di 2.075.061 euro.

Ecco la suddivisione dell’investimento, che prevede la concessione di contributi da 10mila a 100mila euro: per la linea A1 – digitalizzazione di base – gli interventi finanziati ammontano a 771.186 euro e per la linea A2 – digitalizzazione avanzata – a 1.188.755 euro; per la linea B – transizione ecologica e giusta, pensata per sostenere interventi come la diminuzione degli scarti di lavorazione o delle emissioni o il trattamento delle acque reflue in modo meno impattante – 115.120 euro. “Con questo terzo bando arriviamo a 143 imprese del distretto tessile finanziate, un grande traguardo che ci spinge a proseguire il lavoro in stretto raccordo con il tavolo di coordinamento del quale fanno parte categorie economiche e parti sociali – afferma l’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri – Sarà importante inoltre condurre un’azione sistemica per ottenere ulteriori fondi dal governo perché spendere in maniera efficace e in tempi celeri queste risorse era una sfida che tutti insieme abbiamo dimostrato di saper cogliere per dare un valore aggiunto all’intero sistema distrettuale”.

Attualmente, con i primi 3 bandi sono stati già messi a disposizione del distretto 7,5 (4 nel primo bando + 2,5 nel secondo + 1 nel terzo) degli 8 milioni di euro destinati a finanziare i progetti di sviluppo delle aziende. L’ultimo bando per progetti di Ricerca e Sviluppo sul tema della transizione ecologica delle imprese tessili con una dotazione di 500 mila euro esaurirà il plafond stanziato dal decreto, ed è prevista l’uscita a settembre 2024 (2 milioni di euro sono invece destinati ai cosiddetti progetti di sistema, finalizzati alla realizzazione di soluzioni, piattaforme e infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’innovazione e digitalizzazione delle imprese e dell’attrazione e accelerazione di nuove imprese). E proprio il primo dei progetti di sistema, dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, SicurFad 4.0, sarà presentato domani 24 luglio alle 11.30 nel Salone Consiliare del Comune insieme alle categorie economiche e sindacali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web del Comune di Prato e sulla pagina Facebook di Prisma.