Transizione ecologica ed efficientamento energetico: incontro dei Progressisti per Signa

SIGNA – Dalla transizione ecologica all’efficientamento energetico: se ne parla, grazie a un’iniziativa organizzata dai Progressisti per Signa, mercoledì 8 giugno alle 21.15 presso il circolo Donizetti, in via di Porto a Signa. “Fin dalla stesura del programma – si legge in una nota dei Progressisti per Signa – abbiamo portato la questione della transizione ecologica come elemento prioritario che oggi riteniamo non più rinviabile. I fatti internazionali ci impongono un impegno straordinario. Da parte nostra, ci piacerebbe vedere l’amministrazione all’avanguardia e noi lo riteniamo possibile se ce lo poniamo come obiettivo primario. Tutto deve essere finalizzato al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo ma soprattutto deve essere vantaggioso dal punto di vista economico. Si tratta di adottare un insieme di provvedimenti. Ne discutiamo con i cittadini che vorranno partecipare alla nostra iniziativa”.