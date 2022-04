Tranvia al Polo. Merlotti (PD) “Occasione di sviluppo per la mobilità dell’area metropolitana”

SESTO FIORENTINO – Un risultato importante e occasione di sviluppo per la mobilità dell’area metropolitana. Così Fausto Merlotti, consigliere regionale PD definisce il nuovo tracciato della Linea 2 della tranvia che da Firenze-Peretola porterà a Sesto Fiorentino. “Quello raggiunto è un accordo per cui esprimo soddisfazione, – prosegue Merlotti – che ha l’obiettivo di soddisfare i […]

SESTO FIORENTINO – Un risultato importante e occasione di sviluppo per la mobilità dell’area metropolitana. Così Fausto Merlotti, consigliere regionale PD definisce il nuovo tracciato della Linea 2 della tranvia che da Firenze-Peretola porterà a Sesto Fiorentino.

“Quello raggiunto è un accordo per cui esprimo soddisfazione, – prosegue Merlotti – che ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini e della popolazione studentesca, grazie alla fermata al liceo Agnoletti, dove sarà previsto un collegamento con bus navette all’interno del Polo scientifico universitario. L’altra novità del progetto è che viene superata la rottura di carico e ciò prevede una continuità del percorso dal centro di Firenze fino a quello di Sesto Fiorentino, senza dover scendere per cambiare linea. Una continuità che non può che essere un’opportunità di sviluppo per la città di Sesto, sempre più interconnessa con Firenze attraverso una mobilità sempre più moderna e sostenibile”.

Secondo Merlotti la linea 2 della tranvia è “un percorso che ha tutte le caratteristiche per funzionare da volano per il tessuto economico e produttivo di Sesto e non solo”.

“Sappiamo bene che il passaggio della tranvia non significa solo migliore mobilità, ma anche nascita di servizi e valorizzazione del territorio: una capacità di crescita – prosegue il consigliere regionale del PD – che abbiamo già avuto modo di conoscere con la Linea 1. Il sistema delle Tramvie a regime avrà un flusso di circa 80milioni di passeggeri all’anno e prevede un abbattimento di circa 30milioni di tonnellate di CO2. Da ora in poi sarà importante seguire passo dopo passo l’attuazione di tutto il cronoprogramma che porterà alla realizzazione dell’opera che tiene insieme capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini, tutela dell’ambiente e ammodernamento della mobilità di un’intera area di questa regione”.