Trasferimenti e nomine: ecco cosa cambia nelle parrocchie della Piana

PIANA FIORENTINA – Quest’anno non è stato possibile lo svolgimento dell’assemblea del clero che tradizionalmente riunisce i preti fiorentini a Monte Senario. Il cardinale Giuseppe Betori, tuttavia, ha fatto arrivare, con una lettera, le proprie considerazioni sull’anno trascorso e gli annunci di nomine e trasferimenti che andranno in vigore all’inizio del nuovo anno pastorale. Dall’arcivescovo, un ringraziamento ai vicari, per la collaborazione, e a “quanti hanno dato la loro disponibilità ai trasferimenti, sia proponendoli sia accogliendo l’invito che ho loro fatto, avendo come obiettivo la ricomposizione in modo ordinato del quadro della presenza dei preti sul territorio, dovendo far fronte ai cambiamenti richiesti da diverse circostanze. Come negli anni scorsi, le nomine verranno decretate a far data da settembre; gli interessati si accorderanno per definire la data di uscita e di ingresso nei rispettivi servizi, da effettuare nel corso di quel mese o in ottobre. Fino a quel momento ciascuno continuerà nell’incarico pastorale che ricopre ad oggi. Invito tutti ad aiutare le comunità a comprendere che le scelte sono state fatte solo nell’interesse pastorale generale della diocesi, a cui ogni sacerdote e ogni parrocchia devono conformarsi con disponibilità”.

Questi i trasferimenti e le nomine nella Piana. Con un'”aggiunta”, quella del Comune di Scandicci, dove c’è un gradito ritorno alla guida di una parrocchia, quello di don Giovanni Momigli, che è stato riconfermato per un altro quinquennio anche alla guida della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi.

Vicariato di Campi: don Marcial Guillermo Gonzalez Araya viene sostituito da don Jikku Mathew come vicario parrocchiale a Santo Stefano.

Vicariato di Sesto Fiorentino e Calenzano: don Leonardo De Angelis lascia la parrocchia di Santa Lucia a Settimello di cui diventa parroco don Reynold Corcino; la parrocchia di San Severo a Legri viene invece affidata come amministratore parrocchiale a don Razvan Laurescu, parroco di Santa Maria a Carraia nonché amministratore parrocchiale di San Pietro a Casaglia.

Vicariato delle Signe: don Giovanni Prestianni è il nuovo parroco dell’Immacolata Concezione di Ginestra succedendo a don Fabrizio Poli; don John Bosco Mendonca torna in patria, in India, e parroco di San Pietro a Malmantile e di Santa Maria a Marliano diventa don Stefano Pieralli.



Vicariato di Scandicci: don Aldo Menichetti lascia la guida pastorale di Santa Maria a Scandicci, San Martino alla Palma e San Zanobi a Casignano, parrocchie di cui diventa parroco don Giovanni Momigli, mentre don Antonio Lari ne diventa vicario parrocchiale in luogo di don Jikku Mathew.