Trasportava illecitamente pneumatici e batterie di auto esauste: denunciato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – I militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto, durante un servizio mirato proprio al controllo del trasporto di rifiuti, hanno fermato per un accertamento un furgone, transitante in via Pistoiese, nel Comune di Campi Bisenzio e condotto da un uomo di origini nigeriane. Alla richiesta di visionare il materiale trasportato, però, hanno potuto appurare che il carico consisteva in rifiuti speciali pericolosi e non. In particolare erano presenti ventuno batterie per auto esauste e settantacinque penumatici fuori uso. Tuttavia, l’uomo non è stato in grado di fornire le autorizzazioni necessarie per effettuare tale attività, né altra documentazione che ne giustificasse il trasporto. Da qui la denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sanzionata dal Testo Unico Ambientale (TUA), in quanto effettuata in assenza di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nonché privo di Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Il mezzo e i rifiuti trasportati sono stati sequestrati.