Trasportava illegalmente rifiuti speciali: denunciato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nel corso della notte, in via Barberinese, i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno denunciato a piede libero in stato di libertà per trasporto di rifiuti speciali C.C., 38 anni, cinese, residente a Prato. L’uomo, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno, è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre trasportava illegalmente dieci sacchi in cellophane contenenti scarti di lavorazione tessile per un peso complessivo di 270 kg. Il materiale rinvenuto e il veicolo sono stati sequestrati.