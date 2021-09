SESTO FIORENTINO – Trasportava in modo illecito rifiuti speciali non pericolosi: denunciato dai Carabinieri. Si tratta del titolare di una ditta edile, un italiano di 47 anni C.R. fermato in viale Ariosto mentre era alla guida di un camion che trasportava in modo illecito rifiuti speciali non pericolosi. Lo hanno fermato i Carabinieri della Stazione […]

SESTO FIORENTINO – Trasportava in modo illecito rifiuti speciali non pericolosi: denunciato dai Carabinieri. Si tratta del titolare di una ditta edile, un italiano di 47 anni C.R. fermato in viale Ariosto mentre era alla guida di un camion che trasportava in modo illecito rifiuti speciali non pericolosi. Lo hanno fermato i Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino insieme a quelli della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel pomeriggio di ieri, nel contesto di servizi di prevenzione inerenti ai controlli su strada di rifiuti speciali e relative località smaltimento

L’uomo è stato fermato durante una serie di controlli sulle strade compiuti attraverso dei posti di controllo sulle principali arterie stradali della “Piana Fiorentina”, a seguito di una campagna di controlli finalizzata proprio a far emergere il fenomeno del trasporto illegale di rifiuti (pericolosi e non).

Dopo aver identificato il conducente, i carabinieri, attraverso un’ispezione dell’autocarro, hanno avuto modo di accertare che sul mezzo erano stati caricati dei rifiuti edili da demolizione di varia natura per un totale complessivo stimato in 1,2 Tonnellate.

Al conseguente controllo della documentazione di trasporto, macava il documento che attestava l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (costituito presso il Ministero dell’Ambiente e con la funzione di racchiudere in un elenco tutti coloro che abbiano i requisiti, strutturali, finanziari e morali di trasportare rifiuti o bonificare siti inquinanti), che risulta essere il requisito minimo indispensabile per trasportare quella tipologia di rifiuti.

A seguito della mancanza nella documentazione, il conducente, che era anche il titolare della società, è stato denunciato in stato di libertà per trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi e, in attesa della corretta procedura di smaltimento, si è proceduto al sequestro dei laterizi (pavimento e porzioni di cemento) trasportati e del mezzo stesso.