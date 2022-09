Trasporti, FdI: “Ogni giorno un calvario per i pendolari che devono raggiungere Firenze. Lo snodo decisivo è l’Alta velocità”

FIRENZE – “E’ un vero e proprio calvario quello subito costantemente da pendolari e cittadini costretti a utilizzare il treno per arrivare a Firenze”: l’affondo è del capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli e del consigliere regionale FdI e vice-presidente della Commissione trasporti Alessandro Capecchi. “Il servizio di trasporto ferroviario toscano […]

FIRENZE – “E’ un vero e proprio calvario quello subito costantemente da pendolari e cittadini costretti a utilizzare il treno per arrivare a Firenze”: l’affondo è del capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli e del consigliere regionale FdI e vice-presidente della Commissione trasporti Alessandro Capecchi. “Il servizio di trasporto ferroviario toscano ha vissuto un forte peggioramento negli ultimi 20 anni che incide fortemente nella vita delle persone. La situazione – aggiungono – potrà migliorare in parte con il completamento del nodo dell’Alta Velocità a Firenze. Peccato che, da anni, sia tutto fermo. Stiamo approfondendo la questione e mettendo a punto nostre proposte per risolvere questo intricato problema infrastrutturale che erediteremo dalla sinistra toscana quando andremo al governo. Porteremo la questione sul tavolo del prossimo governo, i fiorentini e tutti coloro che usufruiscono della stazione di Santa Maria Novella non hanno più tempo da perdere. Serve un cronoprogramma certo dell’opera”.

“Intanto, abbiamo presentato in Consiglio regionale un’interrogazione in cui chiediamo al governatore Giani se fosse a conoscenza dei problemi sollevati dalla Commissione di collaudo sul cosiddetto “scavalco ferroviario di Rifredi” e se la Regione abbia mai valutato un’alternativa al progetto approvato da Rfi nel 1999. Ci chiediamo, inoltre, se il Governatore sia così convinto di proseguire nella realizzazione di quest’opera senza prevedere una integrazione con il tessuto urbano e gli autobus. Se questa è l’idea di mobilità sostenibile del Pd, – concludono – l’Italia non farà mai lo scatto ecologico ed di cui ha bisogno”.