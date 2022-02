Trasporti, Fratini rieletto segretario generale Fit-Cisl Toscana

FIRENZE – Franco Fratini (nella foto)è stato confermato alla guida della Fit-Cisl Toscana come segretario generale. Confermata anche tutta la segreteria: Francesco Chiaravalli segretario generale aggiunto, Angela Settembrini, Paolo Panchetti e Antonino Rocca segretari regionali, segno di grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni e di fiducia per le sfide che il futuro […]

FIRENZE – Franco Fratini (nella foto)è stato confermato alla guida della Fit-Cisl Toscana come segretario generale. Confermata anche tutta la segreteria: Francesco Chiaravalli segretario generale aggiunto, Angela Settembrini, Paolo Panchetti e Antonino Rocca segretari regionali, segno di grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni e di fiducia per le sfide che il futuro riserverà ai lavoratori toscani. A eleggerli è stato il Consiglio generale uscito dal dodicesimo congresso regionale, svoltosi ieri nei locali del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, con la presenza dell’assessore regionale, Stefano Baccelli. Anche le aziende dei settori di pertinenza della Fit-Cisl erano presenti ai massimi livelli, il presidente di Alia, il direttore di Trenitalia trasporto regionale, l’Ad di Ialcertifer, il responsabile Trenitalia per le relazioni industriali in Toscana. Presenti anche il segretario generale della Fit-Cisl nazionale, Salvatore Pellecchia, il segretario generale Cisl Toscana Ciro Recce, il segretario generale aggiunto Cisl Toscana Roberto Pistonina e i segretari generali della Filt Cgil e Uil Trasporti.

Una giornata molto intensa ricca di spunti e riflessioni sul modo del lavoro e più in generale su tutto il contesto sociale che è in continua trasformazione principalmente a causa della pandemia da Covid-19. Importante la partecipazione che ha visto circa 100 delegati provenienti da tutte le provincie della nostra regione, che con i loro interventi hanno dato vita un fattivo e costruttivo dibattito. “Il dibattito congressuale preceduto da quelli provinciali – ha detto Franco Fratini dopo la rielezione – hanno ribadito la nostra costruttiva presenza nei territori e fra i lavoratori ed evidenziato spunti e possibili soluzioni ai problemi attuali, specialmente in questa fase di grande cambiamento sociale, economico ed industriale. Il futuro è tutto da costruire e va costruito bene: sostenibile, di buonsenso ed equità sociale, per lasciare alle generazioni future un paese migliore dell’attuale. E il sindacato, che incarna la massima espressione della cultura del bene comune, non può essere lasciato ai margini di questo processo di cambiamento. Un grande patto sociale per il paese dove le migliori espressioni della nostra società si uniscono e lavorano a favore del bene comune e della collettività. La Fit-Cisl Toscana non teme le sfide, siamo preparati, competenti e pronti a raccoglierle”.