Trasporti, più corse a Campi: botta e risposta su Facebook fra Emiliano Fossi e Lorenzo Ballerini

CAMPI BISENZIO – Botta e risposta, su Facebook, fra il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e Lorenzo Ballerini (Campi a Sinistra). Prima è stato infatti il sindaco a scrivere un post in cui ha evidenziato la sua richiesta “ad Ataf e Cap di avere più mezzi e più corse”. ” Dobbiamo garantire ai cittadini – ha scritto ancora Fossi – i servizi in sicurezza e sui mezzi di trasporto si registrano gravi criticità, specie nelle ore di maggior affluenza. Aumentare le corse significa decongestionare i bus e aumentare ulteriormente la sicurezza di studenti e lavoratori pendolari, che altrimenti rischiano di pagare più di tutti l’emergenza Covid”. In serata, poi, sempre su Facebook, è arrivato il post di Ballerini: “Fare politica significa pensare e progettare con una visione d’insieme, pensando anche al futuro, soprattutto in una situazione emergenziale come quella presente. Abbiamo letto che il sindaco di Campi Bisenzio ha chiesto ad Ataf e Cap più mezzi e corse. Noi di Campi a Sinistra l’avevamo fatto a maggio, cinque mesi prima, con una mozione purtroppo ancora non discussa dal consiglio comunale, perché eravamo consapevoli che già a maggio avremmo dovuto pensare a come gestire l’autunno”.