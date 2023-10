Trasporti, un bonus per gli studenti, la richiesta dal 1 al 30 novembre. Il sindaco Fossi: “Una misura vantaggiosa per cittadini e famiglie”

SIGNA – “Se vogliamo rendere omogeneo il territorio della Città metropolitana, la strada da seguire è questa”: lo dicono con chiarezza il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e Chiara Giorgetti, assessore a mobilità e trasporti che, insieme al funzionario Alessandro Minucci, hanno presentato il “Bonusback Tpl”, il bonus per i trasporti riservato agli studenti delle scuole superiori. Il passo successivo dopo l’approvazione in consiglio metropolitano della proposta appunto del “Bonusback Tpl” per studenti promossa dalla Città metropolitana di Firenze e inserita nell’ambito del Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile).

“Si tratta di una misura importante che ci rende particolarmente orgogliosi, – ha detto il sindaco Fossi – un atto che va incontro alle esigenze di studenti e famiglie lavorando, al contempo, sul potenziamento della mobilità sostenibile. Una misura che mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico con vantaggi in termini ambientali e con un abbattimento dei costi per le famiglie del nostro territorio”. “Quello che presentiamo oggi è un bonus per studenti delle scuole superiori residenti nel territorio metropolitano di Firenze – ha aggiunto l’assessore Giorgetti – dal 1 al 30 novembre ogni famiglia potrà chiedere un rimborso fino al 40% dell’abbonamento acquistato. Il Comune di Signa ha a disposizione circa 64.000 euro da destinare al “Bonusback Tpl”, risorse che saranno un sostegno concreto per i cittadini e una spinta forte a un utilizzo sempre più quotidiano del trasporto pubblico”.

Per accedere al progetto, è sufficiente collegarsi al sito https://www.cittametropolitana.fi.it/, cliccare sull’icona “Bonusback Tpl studenti” e autenticarsi tramite Spid o Cie per compilare la richiesta. Se questa sarà accettata, chi l’ha presentata riceverà un bonifico di rimborso da parte del Comune a partire da dicembre 2023 ed entro febbraio 2024. Gli abbonamenti che prevedono il rimborso sono il Pegaso annuale, Trenitalia annuale e autobus urbano ed extraurbano annuale e trimestrale. “Vogliamo ringraziare la Città metropolitana e in particolare il consigliere Francesco Casini che lo scorso luglio si è fatto promotore di una mozione con cui impegnava la Città metropolitana al reperimento dei fondi per l’adozione di questa misura, – concludono il sindaco e l’assessore – un lavoro di squadra, fatto insieme a tutti i Comuni della Metrocittà, che guarda nella giusta direzione e ci permette di andare incontro alle esigenze delle nostre comunità”. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail bonusbacktpl@cittametropolitana.fi.it o telefonare al numero 055 2760094 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30).