Trasporti: via a Firenze Airlink, il biglietto unico treno più bus per l’aeroporto

FIRENZE – Arrivare in treno la stazione di Firenze Santa Maria Novella, salire su un bus diretto e raggiungere in 20 minuti l’aeroporto Amerigo Vespucci da oggi è più comodo. Firenze Airlink è il nuovo servizio di Trenitalia e Busitalia (Gruppo FS Italiane) che consente l’acquisto di un unico biglietto integrato – treno più bus […]

FIRENZE – Arrivare in treno la stazione di Firenze Santa Maria Novella, salire su un bus diretto e raggiungere in 20 minuti l’aeroporto Amerigo Vespucci da oggi è più comodo. Firenze Airlink è il nuovo servizio di Trenitalia e Busitalia (Gruppo FS Italiane) che consente l’acquisto di un unico biglietto integrato – treno più bus – per qualunque percorso con origine o destinazione la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e l’aeroporto fiorentino. “E’ una formula pratica che semplifica la vita di chi viaggia, – dice l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli – un classico esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia al servizio del cittadino per facilitare i suoi spostamenti”.

Firenze Airlink è disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia: App, biglietterie self service e di stazione, agenzie di viaggio e punti vendita Tabaccai Puntolis, Mooney e Banca5. Per acquistarlo sarà sufficiente indicare Firenze Aeroporto quale stazione di arrivo o di partenza. La fermata del bus è presso l’autostazione Busitalia adiacente il terminal ferroviario di Firenze Santa Maria Novella. Il costo del servizio bus, che non può essere venduto separatamente dal biglietto ferroviario, è di 6 euro (gratis per i bambini fino a 4 anni di età). Nessun supplemento è richiesto per i bagagli.