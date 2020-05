Trasporto e refezione scolastica, dal 21 maggio iscrizioni on line ai servizi per il 2020/2021

LASTRA A SIGNA – Dal 21 maggio fino al 15 giugno sarà possibile iscriversi al servizio di refezione scolastica per l’anno 2020/2021. Le domande dovranno essere presentate on line dai genitori degli alunni iscritti per la prima volta alle scuole del territorio. Saranno disposte d’ufficio invece le iscrizioni per gli alunni che già usufruiscono del servizio, e la relativa quota d’iscrizione sarà addebitata sulla tessera in loro possesso. Coloro che non intendono rinnovare l’iscrizione al servizio, lo devono comunicare tramite e-mail all’indirizzo [email protected] I genitori dei nuovi alunni dovranno chiedere le credenziali d’accesso al portale del servizio scrivendo all’indirizzo [email protected] allegando copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore richiedente. La quota d’iscrizione è pari a 15 euro e dovrà essere pagata tramite bollettino sul conto corrente postale numero 1033898592 oppure tramite bonifico sul codice Iban postale IT33 T076 0102 8000 0103 3898 592, oppure sul codice Iban bancario IT69 W010 3037 9200 0000 1800 032 con causale Iscrizione refezione scolastica a.s. 2020/21. Sono previste specifiche riduzioni della tariffa per le famiglie numerose e reddito inferiore a 36.000 euro. Sempre dal 21 maggio e fino al 30 giugno sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021. Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e/o primaria e secondaria di primo grado della relativa zonizzazione di competenza (che può essere visualizzata sul sito www.lastrascuola.com). L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda che deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori da effettuare in formato digitale sul portale , a cui si può accedere con idonee credenziali da richiedere tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] allegando copia del proprio documento di identità e codice fiscale. Nel momento in cui la domanda sarà accolta l’Ufficio Servizi Educativi darà comunicazione al genitore richiedente il quale provvederà al pagamento dell’importo dovuto che potrà effettuare con bollettino postale n. 24908501 o bonifico con codice Iban IT 69 W 01030 37920 000001800032 o tramite carta di credito. Il pagamento è richiesto in un’unica soluzione anticipata per l’intero anno scolastico. La compartecipazione al costo del servizio è stabilita in base all’appartenenza alla fascia di reddito Isee valido. Maggiori informazioni su tariffe, modalità dei servizi e iscrizioni sono reperibili sul sito web del Comune nella sezione “Educazione e istruzione”.