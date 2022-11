Trasporto pubblico, da Signa un’idea innovativa: il biglietto si fa con lo schermo autoigienizzante

SIGNA – Nasce a Signa quella che è un’idea innovativa e che contribuirà sicuramente a dare un’ulteriore spallata a tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Si tratta, infatti, di una novità assoluta, quella che consente la sanitizzazione automatica degli schermi usati per fare i biglietti di bus e metro. L’idea è di Aep Ticketing solutions che l’ha brevettata ed è pronta a metterla in funzione con le aziende del trasporto pubblico locale che sposeranno l’invenzione. Il sistema si chiama “Glasster” e funziona tramite irradiazione ultravioletta. L’irraggiamento Uvc (radiazione ultravioletta a onda corta) avviene all’interno del vetro antisfondamento posto sopra il touch screen del dispositivo con cui è a contatto il pubblico.

“Quando l’utente utilizza lo schermo spostandosi tra le varie icone di selezione, il sistema auto igienizzante interviene sulle zone cliccate in modo selettivo e rapido. In pochi secondi si ha la superficie sanitizzata per l’utente successivo, – spiega Michele Collu del reparto Soluzioni Innovative di Aep ticketing solutions – il fascio prodotto dal nostro led Uvc passa attraverso un vetro di puro quarzo che consente il passaggio delle giuste lunghezze d’onda per ottenere l’effetto germicida. Il sistema è realizzabile per display fino a 17 pollici. Il percorso per arrivare a questo Glasster è stato lungo, abbiamo dovuto coniugare al meglio il rispetto delle norme di sicurezza e la tecnologia. Ora siamo solo in attesa che vengano formalizzate le dovute certificazioni per la messa in produzione. Aggiungo che questa è solo una delle tante idee a cui Aep sta dando le gambe: non ci fermiamo mai e siamo in continua evoluzione”.

In questa ottica l’impresa ha allestito un’area della sua sede principale, a Signa, dedicata alla presentazione alla sua clientela dei progetti innovativi sviluppati o ancora in fase di lavorazione, nell’ottica di diffonderli il più possibile in giro per il mondo a servizio degli utenti finali. L’azienda è specializzata nella realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica in Italia e all’estero, in modo paeticolare in Francia. È un’impresa pioniera nella realizzazione di sistemi “Cashless” a bordo dei mezzi e soluzioni che includono tutte le tipologie oggi all’avanguardia (carte e biglietti contactless, biglietti con QR code, biglietti dematerializzati su smartphone, sistemi “Card centric” e “Account based”). In Italia sono già tante le città che usano i sistemi di bigliettazione elettronica di Aep, a partire da Milano (ATM), Firenze (Ataf), Bologna (Tper), Torino (Gtt) e molte altre realtà.