Trasporto pubblico, garantiti i servizi per studenti e pendolari

FIRENZE – Garantire i servizi relativi alle fasce di ingresso/uscita per le scuole e i pendolari. È questa la richiesta portata ieri da Comune e Città Metropolitana insieme a rappresentanti della Prefettura di Firenze ad Autolinee Toscane in vista della prossima riapertura delle scuole e della ripresa a pieno delle attività lavorative. “L’azienda – si legge in una nota – ha concordato con questa richiesta e ha dato piena disponibilità ad attuare le necessarie riorganizzazioni del servizio”.

Inoltre nella riunione di ieri, che ha visto la partecipazione dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana, dei vertici di Autolinee Toscane e di rappresentanti della Prefettura di Firenze, è emersa la necessità di elaborare un ulteriore piano d’emergenza a partire dalla prossima settimana anche alla luce di eventuali modiche delle disposizioni nazionali per la gestione della pandemia e del rientro completo a scuola di tutti gli studenti. Il piano sarà esaminato al tavolo convocato dalla Prefettura e a cui sarà presente anche la Regione Toscana.

Sono comunque possibili disservizi in particolare nelle altre fasce orarie. Da parte sua AT ha assicurato che farà il possibile per garantire il servizio soprattutto nelle fasce di maggior affluenza. E che prosegue nelle attività di sanificazione quotidiana dei mezzi in modo da garantire l’accesso in sicurezza ai viaggiatori.