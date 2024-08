Trasporto pubblico, il servizio anche a Ferragosto

PRATO – Anche a Ferragosto sarà garantito il trasporto pubblico locale: il servizio, gestito da Autolinee Toscane, in accordo con il Comune e la Provincia di Prato giovedì 15 agosto sarà infatti attivo con orario festivo. I bus urbani ed extraurbani circoleranno quindi come in una normale domenica estiva. Un’importante novità che risponde alle esigenze […]

PRATO – Anche a Ferragosto sarà garantito il trasporto pubblico locale: il servizio, gestito da Autolinee Toscane, in accordo con il Comune e la Provincia di Prato giovedì 15 agosto sarà infatti attivo con orario festivo. I bus urbani ed extraurbani circoleranno quindi come in una normale domenica estiva. Un’importante novità che risponde alle esigenze di tanti, soprattutto di chi deve recarsi all’Ospedale Santo Stefano per visitare i propri cari ricoverati: il nosocomio è raggiungibile dalle linee 1+ Centro Pecci/Maliseti/Ospedale con corse ogni 20 minuti dalle 6 alle 20, 3+ Stazione/Galciana, con una corsa ogni mezz’ora dalle 5.30 alle 21 30, e 10 Casale/Iolo/Maliseti ogni ora dalle 6.15 alle 20.15. Si riducono anche i giorni di diminuzione del servizio di questo periodo, dal 29 luglio al 31 agosto, favorendo gli utenti abituali del servizio, soprattutto gli abbonati, che possono usufruire interamente del trasporto pubblico a luglio e settembre.

“Una novità che va proprio nella direzione da noi indicata, – afferma il sindaco di Prato Ilaria Bugetti – vogliamo un trasporto pubblico capillare e facile, al servizio dei cittadini. L’obiettivo è favorire i bisogni di mobilità di chi non ha un mezzo proprio e offrire una valida alternativa all’auto in un’ottica di ecosostenibilità”. “Si tratta di un cambiamento positivo che dà la possibilità ai cittadini di avere un servizio di mobilità in un giorno festivo come Ferragosto, durante il quale solitamente veniva attuata la sospensione del servizio, – commenta il presidente della Provincia, Simone Calamai – la volontà e il lavoro delle istituzioni locali sono rivolti a mettere in campo tutti gli accorgimenti e le correzioni che consentano di migliorare, per quanto possibile dalla gara, il trasporto pubblico locale nell’interesse dei cittadini, in questo caso andando a fornire servizi in giorni finora scoperti” Per informazioni su percorsi e orari si può consultare il sito www.at-bus.it o la App at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (dal lunedì alla domenica in orario 6-24). Si possono inoltre seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.