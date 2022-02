Trasporto scolastico: il Consiglio approva il nuovo regolamento

SESTO FIORENTINO – Approvato dal consiglio il nuovo Regolamento del servizio di trasporto scolastico. Il regolamento, quello attuale in vigore da una ventina di anni, ha tenuto conto delle nuove normative e ha ridefinito in maniera chiara e specifica delle regole di svolgimento del servizio per garantire sia all’Amministrazione sia ai fruitori uno strumento più snello […]

SESTO FIORENTINO – Approvato dal consiglio il nuovo Regolamento del servizio di trasporto scolastico. Il regolamento, quello attuale in vigore da una ventina di anni, ha tenuto conto delle nuove normative e ha ridefinito in maniera chiara e specifica delle regole di svolgimento del servizio per garantire sia all’Amministrazione sia ai fruitori uno strumento più snello e operativo a sostegno della frequenza scolastica di tutti gli alunni. Con questo cambiamento l’amministrazione comunale ha puntato a migliorare il servizio che svolge in forma diretta con proprie dotazioni di mezzi e personale.

“Il trasporto scolastico è un servizio essenziale per la comunità, supportando il diritto all’apprendimento di tanti bambini e ragazzi – afferma l’assessore Sara Martini – Oltre 250 famiglie usufruiscono del servizio che l’Amministrazione gestisce con propri mezzi e propri dipendenti per garantirne la qualità. All’accompagnamento quotidiano casa-scuola si aggiunge anche il prezioso servizio degli scuolabus per le uscite didattiche, la partecipazione ai progetti fuori da scuola, i tragitti verso le palestre”.

“La revisione del regolamento ci restituisce uno strumento aggiornato che snellirà il lavoro dell’Amministrazione e faciliterà l’accesso al servizio da parte delle famiglie – prosegue Martini- A questo proposito voglio ringraziare gli uffici comunali per il lavoro di aggiornamento e soprattutto per l’attività di organizzazione quotidiana dei pulmini, dei turni e dei percorsi. E un ringraziamento speciale va, ovviamente, agli autisti per la loro dedizione e professionalità, affiancati dalle associazioni del territorio che contribuiscono col servizio di sorveglianza dei bambini della scuola dell’infanzia sui pulmini”.

Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/traspscola.