Tre fontanelli nelle scuole medie sestesi donati dalla Faggi Enrico spa

SESTO FIORENTINO – Tre fontanelli di alta qualità donati sono stati installati da alcuni giorni nelle scuole secondarie di primo grado del territorio grazie alla donazione della Faggi Enrico spa, azienda sestese leader nel settore del recupero dei metalli preziosi. I tre nuovi impianti hanno caratteristiche analoghe a quelle dei fontanelli pubblici di alta qualità ed erogano acqua fresca e a temperatura ambiente. “L’inserimento di questi fontanelli nelle scuole, – si legge in una nota – unitamente a quelli già presenti nelle piazze e a quelli previsti per i prossimi mesi all’interno del palazzo comunale e in biblioteca, costituisce una delle linee di azione per favorire la riduzione della plastica nella vita quotidiana promosse dall’amministrazione comunale”.

“Siamo grati alla Faggi Enrico spa per la donazione all’amministrazione comunale che ha permesso di installare nelle scuole Brogi, Cavalcanti e Pescetti i tre dispositivi, – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – insieme all’azienda abbiamo deciso di investire le risorse messe a disposizione in progetti per l’educazione e la sensibilizzazione dei più giovani cittadini alla sostenibilità ambientale. Grazie allo stesso contributo stiamo realizzando nel Parco degli Etruschi il ‘Giardino delle api’, uno spazio educativo dedicato a questo insetto fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Al cavaliere del lavoro Gianni Faggi, amministratore dell’azienda, e a tutti i soci va il ringraziamento dell’amministrazione comunale”.