Tre giorni di musica in piazza Vittorio Veneto

CLENZANO – Tre giorni di musica, ballo e divertimento in piazza. Dal 1 al 3 maggio piazza Vittorio Veneto ospiterà concerti, una rassegna di band giovanili, esibizioni di danza e street food. La manifestazione è promossa dal Comune di Calenzano, con la collaborazione di Vab, Scuola di musica di Calenzano, Associazione turistica Calenzano e con il supporto di Unicoop Firenze – sezione soci Sesto Fiorentino Calenzano. L’ingresso è libero e gratuito. Dopo la prima edizione per il 1 maggio dello scorso anno, la musica torna in piazza e il programma si amplia per tre giorni, dal venerdì alla domenica. “Questa iniziativa – dice il vicesindaco con delega alla cultura, Martina Banchelli – rappresenta pienamente la visione dell’Amministrazione: una cultura viva, accessibile e partecipata, capace di nascere e crescere insieme alla comunità. Portare la musica e la convivialità nel centro cittadino significa dare centralità alla piazza come luogo di appartenenza, di condivisione e di identità collettiva. Quest’anno abbiamo voluto costruire un programma che, oltre a portare una formazione come la Baro Drom Orkestar apprezzata in tutta Italia, valorizzasse anche le energie e i talenti del territorio, a partire dalle tante band giovanili e dalle realtà associative locali, che sono una risorsa fondamentale per Calenzano. Eventi come questo dimostrano come, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, sia possibile creare occasioni di qualità, aperte e gratuite, capaci di animare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità”.

Si comincia quindi venerdì 1 maggio: alle 15 ci saranno gli interventi istituzionali, dalle ore 16 alle ore 19 suoneranno le band giovanili locali: Crystal Sheep, Sine nomine, 100 bpm, Orchestra, Dotlige, Madex, Underdogs, Vitu, Death of Heads, Vem, Delight. Alle 21,30 chiusura con il concerto della Baro Drom Orkestar, al ritmo delle sonorità dell’est e del sud dell’Europa, dalla pizzica salentina alla musica armena. Sabato 2 maggio dalle ore 17,30 esibizione del Centro studi danza atelier. Alle 21,30 serata con Crazy 90. Domenica 3 maggio dalle 16 spazio alle band giovanili con Tipi tosti, The White way, Mdi Vieri, Flame Throwers, MDI Pablo, Mbarez, Supernova, Notturna. Chiusura alle 21,30 con la formazione tutta al femminile Lady Voice.