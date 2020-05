Tre mesi di sala operativa e di Protezione civile da Covid: le parole dell’assessore Nucciotti

CAMPI BISENZIO – Nel fine settimana della prima iniziativa pubblica che segna ufficialmente la ripartenza nel Comune di Campi (oggi e domani in via Santo Stefano, mercato dei fiori, negozi aperti, prodotti tipici e tanto altro ancora nel rispetto ovviamente delle normative vigenti in materia di sicurezza), è l’assessore alla protezione civile Riccardo Nucciotti a […]

CAMPI BISENZIO – Nel fine settimana della prima iniziativa pubblica che segna ufficialmente la ripartenza nel Comune di Campi (oggi e domani in via Santo Stefano, mercato dei fiori, negozi aperti, prodotti tipici e tanto altro ancora nel rispetto ovviamente delle normative vigenti in materia di sicurezza), è l’assessore alla protezione civile Riccardo Nucciotti a fare il punto della situazione: “Sono passati quasi tre mesi da quando abbiamo aperto la Sala Operativa, mesi intensi e faticosi nei quali ho ancora di più apprezzato il grande impegno, la professionalità, la passione e il grande cuore dei tanti volontari delle associazioni di Protezione civile, della Polizia municipale e dei volontari cittadini. L’impegno profuso, da parte di tutti, ci ha permesso di dare un grande aiuto alla nostra comunità. La Sala Operativa Comunale di Protezione civile è stata fondamentale per poter svolgere al meglio tutti i vari compiti e da qui, oggi, con alcuni volontari, vi salutiamo, consapevoli di ciò che abbiamo fatto e pronti, come sempre accaduto in questi anni, a rimetterci al lavoro per la nostra città e per i nostri cittadini. Buon sabato Campi, buon sabato campigiani”.