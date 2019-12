CALENZANO – Tre nuovi parcheggi, realizzati da Autostrade nell’ambito del progetto di terza corsia sono stati consegnati al Comune. In totale sono a disposizione 120 posti auto e 40 spazi per i motorini. I tre parcheggi si trovano: due in via del Colle, uno prima dell’abitato con 18 posti auto più 1 per disabili e l’altro nei pressi della palestra con 57 posti auto più 4 per disabili e 29 per i motorini; uno in via dei Tessitori, dove ci sono 34 posti auto più 3 per disabili e 13 motorini.