Tre spettacoli al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Apre sabato 23 ottobre il cartellone del Teatrodante Carlo Monni alle 21 con lo spettacolo “Gerico Innocenza Rosa” scritto e diretto da Luana Rondinelli con Valeria Solarino. Lo spettacolo racconta la storia di Vincenzo. Nella casa di campagna che lo ha visto crescere e dove trova sempre conforto e libertà, Vincenzo narra il suo percorso di “transizione” alla madre e alla nonna attraverso un dialogo alla ricerca dell’amore e dell’affermazione della propria identità lontano da qualsiasi pregiudizio, per sentirsi finalmente amato e compreso. Il cartellone di questa stagione teatrale è per ora composto da tre titoli che porteranno gli spettatori fino alla fine dell’anno.

Gli altri appuntamenti sono: sabato 20 novembre ore 21 e domenica 21 novembre 16.30, “Montabbano sono” dalla raccolta “Piovono Pietre” edizione Laterza, adattamento teatrale di Luca Palli e Alessandro Robecchi, con Pietro Venè, Aldo Innocenti, Cristina Bacci, Ilaria Morandi, Simona Petri, Paolo Gualtierotti e con Sergio Forconi, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Produzione Compagnia I Pinguini in collaborazione con Fondazione Accademia dei Perseveranti. Un grido di battaglia, di resistenza e di sberleffo – “Montabbano sòno!” – ricorda che essere popolari non significa essere cretini, rivendica uno spazio per l’intelligenza contro i fantasmi della consuetudine, strappa un piccolo telo di cielo azzurro dall’assurdo che conosciamo tutti e che è irresistibile tentazione mettere in commedia.

Mentre Stefano Massini presenterà un suo spettacolo mercoledì 8 dicembre alle 21 dal titolo “Alfabeto delle emozioni”. Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Informazioni e prenotazioni: 055.8940864, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 21.30, e-mail biglietteria@teatrodante.it.