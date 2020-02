Treni fermi dopo l’incidente del Frecciarossa: sciopero e disagi

FIRENZE – Dopo il drammatico incidente di ieri in Lombardia che ha coinvolto un Frecciarossa e dove hanno perso la vita due macchinisti, è stato indetto uno sciopero. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa ferrovie hanno proclamato uno sciopero dei dipendenti del gruppo Fs italiane dalle 12 alle 14 di oggi, venerdì 7 febbraio. Altre sigle sindacali scioperano invece fra le 9 e le 17, sempre nella giornata di oggi. Tante le cancellazioni dei treni o i ritardi su tutte le linee ferroviarie con disagi per i pendolari che usano il treno per i loro spostamenti.