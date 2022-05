Treni, in funzione altri due “Rock”. Servono la linea Firenze-Prato-Pistoia

FIRENZE – La flotta dei treni in Toscana continua a rinnovarsi. Sono appena arrivati altri due Rock composti da 6 carrozze ciascuno per un totale di 717 posti a sedere. Serviranno la linea Firenze-Prato-Pistoia. Uno è già in funzione da lunedì scorso, l’altro è partito per Prato stamani alle 6.02 da Firenze Campo di Marte. […]

Uno è già in funzione da lunedì scorso, l'altro è partito per Prato stamani alle 6.02 da Firenze Campo di Marte. "Andiamo avanti con il ricambio e il rinnovo della flotta, – dice l'assessore regionale alla mobilità e ai trasporti Stefano Baccelli – un segnale importante in questo momento di ripartenza in cui le persone hanno ripreso a spostarsi per lavoro, studio e tempo libero e in previsione del periodo estivo". Salgono così a 14 i nuovi Rock arrivati negli ultimi 2 anni dei 29 totali previsti dal contratto di servizio. "I convogli – aggiunge Baccelli – fanno parte della fornitura di 100 nuovi treni previsti nel contratto 2020-2034, sottoscritto dalla Regione Toscana e Trenitalia". Il contratto è quindicennale e prevede investimenti per quasi 1,4 miliardi di euro, di cui circa 913 milioni destinati al rinnovo della flotta. Baccelli ha sottolineato anche la sostenibilità ambientale che caratterizza i nuovi treni. "Anche questi nuovi Rock – spiega l'assessore – sono eco sostenibili riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti".

Si tratta di un treno con sei carrozze a doppio piano ed alta capacità che rivoluziona l’esperienza di viaggio progettata intorno alle persone: 160 km/h di velocità massima con oltre 700 posti a sedere, maggior spazio per i viaggiatori nelle sedute, finestrini più grandi, portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese Usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Cinquanta videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza ed informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. Sul treno sono presenti 2 postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. I mezzi sono costruiti in modo da facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità. Sono previsti diciotto posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere.