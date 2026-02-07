Trent’anni di trasporto protetto neonatale in Toscana. E la Misericordia di Campi li celebra con medici, infermieri e volontari

CAMPI BISENZIO – In occasione dei 30 anni del trasporto protetto neonatale in Toscana, la Misericordia di Campi Bisenzio ha voluto celebrare questo importante traguardo organizzando una cena conviviale con medici e infermieri del reparto della terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Meyer, diretto dal dottor Marco Moroni, inserendo questo appuntamento nel programma dei 480 anni dalla fondazione dell’associazione.

Un traguardo su cui ha detto la sua anche il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Trent’anni di trasporto protetto neonatale in Toscana, un servizio che ha salvato e continua a salvare vite. E insieme i 480 anni della Misericordia di Campi Bisenzio, una storia lunga secoli fatta di cura, volontariato e umanità. Un momento di condivisione e gratitudine insieme ai medici e agli infermieri della terapia intensiva neonatale del Meyer, diretta dal dottor Moroni, e tutti i volontari che rendono possibile questo servizio straordinario: Misericordia di Campi Bisenzio e Firenze, Croce Rossa Italiana, comitati di Incisa e Valdarno e Bagno a Ripoli”.