Tricolori Indoor di tiro con l’arco: la sestese Sara Siliani è medaglia d’argento

SESTO FIORENTINO – A un passo dal titolo assoluto italiano Indoor 2026, lottando “freccia su freccia” con atlete professioniste e sbaragliandole quasi tutte fino al secondo gradino del podio. All’interno della Nuova fiera di Roma si sono svolti infatti i Campionati italiani Indoor 2026 di tiro con l’arco. Un appuntamento che ha visto fra le […]

SESTO FIORENTINO – A un passo dal titolo assoluto italiano Indoor 2026, lottando “freccia su freccia” con atlete professioniste e sbaragliandole quasi tutte fino al secondo gradino del podio. All’interno della Nuova fiera di Roma si sono svolti infatti i Campionati italiani Indoor 2026 di tiro con l’arco. Un appuntamento che ha visto fra le protagoniste assolute la sestese Sara Siliani, arrivata alla finalissima nella divisione “Arco nudo” dove ha dovuto vedersela contro la padrona di casa Giulia Mantilli, già tricolore nel 2018, 2022, 2023 e 2025. E infinale ha avuto la meglio proprio su Sara Siliani chiudendo la sfida con un netto 6-0. Un risultato però non scontato visto che la portacolori degli Arcieri Lupi Sesto Fiorentino aveva battuto per 6-2 Cinzia Noziglia ai quarti ed Eleonora Strobbe in semifinale.