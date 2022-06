Trilogia delle ombre nel giardino del Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “Trilogia delle ombre”, tre appuntamenti per tre letture sceniche a cura di Atto Due in collaborazione con la sezione soci Unicoop di Sesto Fiorentino e Calenzano al Giardino del Teatro Limonaia. Con: Sofia Menci, Nicola Morucci, Caterina Rossi, Federico Serafini. Coordinamento tecnico: Brando Nencini Attravero l’opera di Edgar Allan Poe, scrittore alienato, […]

Attravero l’opera di Edgar Allan Poe, scrittore alienato, estromesso, incompreso, ci muoviamo in un terreno che indaga il terrore. Grazie alle suggestioni che i suoi racconti evocano, Poe ci conduce in un percorso che ci fa abbandonare ogni certezza, ci spinge verso un’oscurità da cui cerchiamo sempre di fuggire. Dà voce a ciò che è dimenticato, che è perduto, che è rimosso per quieto vivere. Ed è questo spazio, fatto di malinconiche presenze e sottili corrispondenze, che vogliamo abitare. Attraverso queste pagine, che raccontano di luoghi misteriosi, di grottesche feste in maschera e tombe oscure, di figure inquietanti a lume di candela e dame velate vestite di bianco, accettiamo l’orrore che fa parte di ogni uomo, anche di noi. Un percorso che è simile ad un cammino, ad un progressivo inabissarsi, insieme, in un mondo d’ombra. Un atto comunitario di discesa nell’abisso, per riemergerne più forti e meno soli.

Martedì 21 giugno: “La notte bianca”. Letture da Il pozzo e il pendolo, Il ritratto ovale, Il cuore rivelatore. Martedì 28 giugno “La notte nera”, letture da Mai scommettere la testa col diavolo, Ligeyua, Il gatto nero. Martedì 5 luglio: “La notte rossa”, letture da Morella, La maschera della Morte Rossa, William Wilson.