“Trofeo Bettina”, allo Zatopek la carica dei 400 (atleti) provenienti da tutta la Toscana

CAMPI BISENZIO – Grande Successo per il “Trofeo Bettina” organizzato dall’Atletica Campi Bisenzio dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria e che si è svolto sabato 23 aprile allo stadio Zatopek in concomitanza con la festa della Patrona di Campi Bisenzio. La manifestazione, inoltre, era inserita nel campionato regionale Csi, abbinato quest’anno al progetto che lo stesso Csi sta portando avanti in diverse località della Toscana e denominato “Sport in tour”.

A dare il via alle gare i saluti del sindaco Emiliano Fossi, del presidente regionale del Csi Carlo Faraci e del parroco di San Lorenzo, don Ivo Marchi. Per quella che è stata una giornata davvero ricca di emozioni, con oltre 400 atleti provenienti da tutta la Toscana, e il ricordo di Franco Frati, colui che a suo tempo iniziò tutto l’iter per la beatificazione di “Bettina”. Per ricordarlo è stata consegnata una targa dal presidente dell’Associazione Bettina Onlus, Andrea Falsetti, alla responsabile della società arrivata da più lontano, l’Atletica Pontremolese.

Protagonista anche l’Atletica Campi Bisenzio, presente con 104 atleti in gara che hanno conquistato molti primi posti e numerosi piazzamenti mentre a tutti i partecipanti della categoria Esordienti A è stata consegnata una medaglia con l’immagine della “Bettina”. “Un ringraziamento particolare – si legge in una nota – alla Madre Generale delle Suore Carmelitane dell’ordine di Suor Maria Teresa Manetti “Bettina”, all’Associazione Bettina Onlus e a tutti i volontari dell’Atletica Campi Bisenzio e del Csi per la buona riuscita della manifestazione”.