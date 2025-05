Trofeo Bettina, anche l’edizione 2025 si conferma di successo. E nella corsa in montagna l’Atletica Campi vince e convince

CAMPI BISENZIO – La Beata Teresa Maria della Croce, comunemente chiamata “Bettina”, patrona di Campi Bisenzio dal 1999 è stata celebrata dall’Atletica Campi in una giornata di gare di atletica allo stadio Zatopek che di fatto è stata doppia perché nel giorno della festa del lavoro,

1 maggio, si è svolto il Trofeo Bettina, con il Campionato toscano Csi con atleti di tutte le categorie, dai più piccoli ai Master, in contemporanea con la seconda giornata del Gran Prix Esordienti che metteva in palio i titoli provinciali Fidal. Quasi 350 atleti e atlete (oltre 100 i piccoli impegnati nelle gare Fidal e quasi tutti hanno coperto due gare ciascuno) con il difficile compito per la società organizzatrice di gestire in simultanea due staff diversi che hanno alla fine interagito e portato a termine l’evento in una mattinata intensa di gare senza soluzione di continuità e con tantissime premiazioni che via via si sono susseguite.

Per il Comune di Campi Bisenzio era presente il consigliere Marco Monticelli, presente anche don Marco Fagotti. Sono state consegnate due targhe ricordo della giornata: una per ricordare l’impegno delle associazioni di volontariato che hanno cooperato durante l’ultimo evento alluvionale che ha interessato la Piana e una nel giorno della festa del lavoro per celebrare i 30 anni di Alessandro Balli come direttore sportivo dell’Atletica Campi. Per quanto riguarda le gare è stato un altro capitolo scritto dall’Atletica Campi nell’ambito di un intenso scorcio di annata per quanto riguarda gli eventi all’aperto, tra gare scolastiche e gare federali, settimo evento organizzato tra aprile e maggio. In arrivo a maggio tre appuntamenti per le scuole, tra cui due date di Campi si muove (8 e 10 maggio) e poi l’appuntamento con la due giorni del 17 e 18 maggio con il Campionato toscano Fidal Assoluti e Under 23 a cui sono anche abbinate le gare della Coppa Toscana Ragazzi e Ragazze, per un evento che occuperà tutto il sabato pomeriggio e l’intera giornata della domenica.

Intanto però l’Atletica Campi festeggia oltre ai risultati organizzativi anche quelli di gara, con il titolo toscano di corsa in montagna vinto il 25 aprile a Marignana in provincia di Lucca da Letizia Oltrabella nella categoria Ragazze, titolo che fa il paio con il titolo toscano di corsa campestre vinto dalla stessa atleta a Lucca lo scorso 2 marzo. A Marignana da segnalare anche i secondi posti di Matteo Bacci tra i Ragazzi (era stato secondo anche nella prima prova di Reggello valevole solo per la classifica di società), di Lucia Mutti tra le Cadette, il titolo di società della categoria Ragazze (anche grazie al quinto posto di Vittoria Primieri e al primo posto delle stessa Oltrabella nella prima prova di Reggello), e il terzo posto di società nella categoria Cadette.