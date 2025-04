Trofeo Frosali: le strade interessate dal passaggio della corsa

SESTO FIORENTINO – Si correrà venerdì 25 aprile il Trofeo Frosali. Durante lo svolgimento della gara sono previste variazioni alla viabilità in alcune strade cittadine. Organizzata dall’Ausonia Club, la gara avrà inizio alle 7.30 dal circolo Rinascita di via Matteotti. L’itinerario sarà: via Antonio Gramsci, viale Galileo Ferraris, via Giuseppe Mazzini, largo Cinque Maggio, piazza Vittorio Veneto, piazza della Chiesa, via di Rimaggio, via Giovanni Boccaccio, via Cesare Pavese, viale Niccolò Machiavelli, via Antonio Gramsci, piazza Trenta Novembre, viale Venti Settembre, via Fratelli Rosselli, via degli Strozzi, via della Mula, vicolo della Mula, via di Castello, via del Cimitero di Quinto, via della Castellina, via Fratelli Rosselli, via di Fontemezzina, via del Tiglio, via della Fabbrica, viale XX Settembre, via delle Porcellane, via Giotto, via Pergolesi, via dei Redini, via dei Capponi, via di Valiversi, via del Masseto, sentiero del Cai, attraversamento proprietà privata “Venezia”, via delle Botti, via Don Eligio Bortolotti, via del Gavine, via delle Cappelle, via del Borgo, via Lino Biancalani, via del Cuoco, via Fabio Filzi, via Ciro Menotti, via degli Orti, via Andrea Costa, via Pietro Gori, via carlo Cafiero, parco dell’Oliveta, via della Repubblica, via Antonio Gramsci e arrivo in piazza Ginori.