Trofeo Sanmartinese, in più di 500 al via: vincono Samuel Oskar Cassi e Giulia Sadocchi

CAMPI BISENZIO – Oltre 500 gli atleti al via della corsa podistica più antica di Campi Bisenzio. L’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi con la collaborazione dell’Atletica Campi Run coordinata da Emanuele Ciulli, dopo il grande successo della “30 ‘n piana” dello scorso novembre, ha festeggiato un altro successo organizzativo mettendo in scena il Trofeo Sanmartinese di podismo giunto alla 43° edizione, 34° Trofeo Martiri di Valibona, 35° Trofeo Unicoop Firenze e 21° trofeo Enrico Camangi. Si è corso sulla distanza di 15 chilometri, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio (presente con il sindaco Andrea Tagliaferri, che ha premiato gli atleti, e con l’assessore allo sport Simona Pizzirusso) e sotto l’egida della Uisp Firenze. Il vento ha sferzato il plotone dei podisti in alcuni tratti del percorso, ma tutti alla fine si sono goduti la puntuale organizzazione che ha rispettato gli orari effettuando le premiazioni già alle 11.

Allo stadio Zatopek primo all’arrivo è stato Samuele Oskar Cassi dell’Atletica Calenzano che aveva vinto anche l’edizione 2022. Dopo avere corso insieme a lui per gran parte della gara, nel finale, chiudendo in 52’43”, Cassi ha avuto ragione della resistenza di Alain Filoni dell’Amorotto ASD che ha concluso a 10 secondi di distanza. Terzo Ernesto Falchetti dell’Atletica Castello (53’51”). Primo dei Veterani, nono assoluto, Federico Badiani dell’Orecchiella Garfagnana (55’35”). Fra le donne doppietta delle atlete dell’UP Policiano di Arezzo con Giulia Sadocchi che ha chiuso 30° assoluta in 59’57” davanti a Noemi Trippi (1:00’21”). Terza la portacolori dell’Atletica Castello Emma Marchione (1:01’02”). Prima delle Veterane (come nelle due ultime edizioni) e quinta assoluta subito dopo Adele Magi del Lammari, è stata Damiana Lupi dell’Atletica Vinci in 1:05’06”, che era stata terza assoluta lo scorso anno in 1:03’34” e quinta nel 2023 in 1:04’17”. Ai sette vincitori delle categorie anche una copia della Costituzione consegnata dal vicepresidente Anpi di Campi Bisenzio, Niccolò Caselli, a collegare e ricordare le gesta dei partigiani nella resistenza e in particolare l’eroismo di Lanciotto Ballerini durante l’eccidio di Valibona del 3 gennaio 1944.

Fra le squadre premiate per la classifica a punti Policiano, Il Fiorino e la Podistica Medicea nell’ordine, mentre per la classifica per partecipanti hanno chiuso nell’ordine ai primi posti Ausonia, Fiorino, Panche Castelquarto e Isolotto. LP Nucci prodotti gastronomici ha messo a disposizione i pacchi-gara, Maxismall e Unicoop Firenze i premi per gli atleti. L’Ets Regalami un sorriso ha effettuato il servizio fotografico. Per l’Atletica Campi è vicino ora un altro evento organizzativo, la prova di corsa campestre giovanile e assoluta regionale Fidal che si svolgerà nel parco di Villa Montalvo il prossimo 16 febbraio.