Troppi camion parcheggiati lungo le strade. La segnalazione

CALENZANO – Parcheggi off limits per i camione e i tir sostano lungo le strade. Lo segnala un nuostro lettore a Piananotizie che scrive: “a maggio il parcheggio Carrefour chiuso ai mezzi pesanti e a marzo il parcheggio del pratignone chiuso ai mezzi pesanti, il risultato: n giro per Calenzano Tir in sosta lungo le strade” e invia anche le foto scattate di pomeriggio e di notte tra venerdì e sabato scorsi.

Il lettore ci segnala che ci sono le aree di servizio lungo l’autostrada,ma, dice, “sono del tutto insufficienti. Il motivo di chiudere il parcheggio ai mezzi pesanti è per via dei danni causati dai camion e per ampliare il parcheggio alle auto nella vicina stazione”. E questo va bene, prosegue il lettore, ma il risultato è che i camion hanno trovato parcheggi alternativi che altro non sono che le strade.

“Via di Prato, via caduti di Nassiriya, via Larga, parcheggio piscina, – prosegue la segnalazione – questi sono alcuni punti di Calenzano dove si sta creando questo disagio per la popolazione. L’altra sera né ho visto uno che faceva manovra dentro area parcheggio fronte biblioteca”. Insomma a quanto pare serve una soluzione, al più presto che possa aiutare sia i cittadini che i camionisti. E.A.