Troppo rumore: il sindaco Carovani scrive ad Autostrade per togliere le bande rallentatrici

CALENZANO – Troppo rumore e il sindaco Giuseppe Carovani chiede ad Autostrade di rimuovere le bande rallentatrici sulla carreggiata autostradale. Il primo cittadino calenzanese, infatti, ha scritto ad Autostrade Spa per chiedere la rimozione delle bande rallentatrici sulla carreggiata nord dell’A1, all’altezza della galleria del Colle. Carovani invita la società a trovare una soluzione alternativa ai dispositivi, che generano rumore al transito dei veicoli, soprattutto quelli pesanti, creando forte disagio ai residenti di Calenzano e in particolare della frazione del Colle. Sono in corso interlocuzioni dirette tra l’amministrazione comunale e la Direzione del quarto tronco su questo argomento, ieri il sindaco ha scritto formalizzando la richiesta alla società. “Comprendiamo – spiega Carovani – che tale dispositivo sia stato installato per prevenire l’elevata incidentalità in quel tratto, ma questo condivisibile e apprezzabile obiettivo non può essere perseguito a scapito della popolazione residente. Chiediamo di trovare delle soluzioni alternative, che non comportino un innalzamento delle emissioni sonore che fanno perdere il sonno ai cittadini. Sollecitiamo la rimozione delle bande trasversali antivelocità in occasione della prossima chiusura per lavori del tratto Calenzano Barberino di Mugello”.