Troppo traffico dopo la frana del 2021. E da lunedì 11 luglio alcune strade di Lastra a Signa “si rifanno il look”: ecco quali

LASTRA A SIGNA – Partono da lunedì 11 luglio i lavori di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di viabilità locale interessati dall’aumento del traffico e dal passaggio dei mezzi pesanti determinato dai lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana avvenuta a gennaio 2021. “Si tratta – si legge in una nota – di un intervento per cui il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto un finanziamento regionale di 1 milione di euro grazie all’accordo di programma siglato con la Regione Toscana che riguarda appunto il rifacimento delle strade comunali danneggiate e deteriorate poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li. I lavori di ripristino e messa in sicurezza riguarderanno via di Mazzetta, via di San Romolo, via San Lorenzo e via di Carcheri.

Lungo le strade interessate dai lavori sarà vietata la circolazione dalle 7.30 alle 19 con le seguenti modalità: via Mazzetta dall’11 al 15 luglio, via san Romolo (tratto da via Mazzetta a Poggio Tondo) dal 14 al 19 luglio; via San Lorenzo ai Monti dal 18 al 25 luglio, via di Carcheri (tratto da via del Lastrico a via Ripalta) dal 23 al 30 luglio. I lavori di rifacimento del manto stradale su tutta via di Ripalta e lungo il tratto di via di Carcheri che va dall’incrocio con via di Ripalta fino al punto della frana, verranno eseguiti al termine del passaggio dei mezzi pesanti impiegati sul cantiere dei lavori per la riapertura del tratto di strada chiusa a seguito della frana.

“Si tratta di un intervento di manutenzione importante per le nostre strade, – ha detto il sindaco Angela Bagni – grazie al finanziamento regionale di 1 milione di euro, ottenuto in virtù dell’accordo di programma siglato con la Regione, riusciamo a far partire i lavori di rifacimento del manto stradale dei tratti danneggiati o deteriorati di alcune vie poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della frana, contribuendo così a migliorarne la sicurezza e anche la viabilità nel suo complesso”.