Trova una pistola con il metal detector e la consegna ai Carabinieri: era stata rubata in un’abitazione nel 2012

CALENZANO – E’ giallo sulla pistola ritrovata a Calenzano. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, infatti, in seguito a una segnalazione della Centrale Operativa CC della Compagnia di Signa, si sono recati in via del Colle per la verifica del ritrovamento di un’arma corta da sparo in area boschiva. Sul posto i Carabinieri hanno trovato l’autore della segnalazione che ha riferito loro che durante un’attività ludica di ricerca oggetti di metallici […]

CALENZANO – E’ giallo sulla pistola ritrovata a Calenzano. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, infatti, in seguito a una segnalazione della Centrale Operativa CC della Compagnia di Signa, si sono recati in via del Colle per la verifica del ritrovamento di un’arma corta da sparo in area boschiva. Sul posto i Carabinieri hanno trovato l’autore della segnalazione che ha riferito loro che durante un’attività ludica di ricerca oggetti di metallici con l’utilizzo di un metal detector, aveva rinvenuto, lungo la scarpata a valle di via del Colle, una pistola Smith & Wesson. I militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro dell’arma e svolto i successivi accertamenti presso la Stazione Carabinieri di Calenzano. Dal controllo sulla banca dati è emerso quindi che l’arma era provento di furto in un’abitazione e oggetto di denuncia presentata nel 2012. Del ritrovamento è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria.