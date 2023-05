Trovati oltre 90 grammi di cocaina in un capanno abbandonato: la Polizia arresta un uomo

FIRENZE – Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato in via Pisana un cittadino marocchino di 33 anni con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi – Peretola, infatti, intorno alle 12, durante uno specifico servizio di controllo del territorio, ha notato l’uomo mentre occultava degli involucri nei pressi di un capanno abbandonato lungo via Santa Berta per poi allontanarsi frettolosamente a bordo di un motorino. Fermato dagli agenti in via Pisana, il 33enne è stato trovato in possesso di circa 1.200 euro, tutti suddivisi in banconote di piccolo taglio e dalla dubbia provenienza in quanto al momento non sembra avere alcuna attività lavorativa stabile.

Controllando anche il motoveicolo i poliziotti hanno scovato, ben nascosti nella scocca anteriore del mezzo, quasi sette grammi di quella che è risultata poi ai test della Polizia Scientifica essere cocaina. Con l’ausilio dell’Unità Cinofila del Primo Nucleo Operativo metropolitano della Guardia di Finanza, gli agenti hanno poi perlustrato anche il vecchio capanno sospettato di essere la base logistica di un’illecita attività, rinvenendo tra le lamiere abbandonate oltre 90 grammi dello stesso stupefacente. All’interno del quadro elettrico in disuso della fatiscente struttura, inoltre, i poliziotti hanno recuperato e sequestrato un vero e proprio “kit” per il confezionamento di droga con tanto di bilancino di precisione, rotoli di carta stagnola e pellicola, buste di plastica e un paio di forbici.

Sequestrati dagli agenti oltre 95 grammi di cocaina in tutto, parzialmente suddivisi in dosi pronte per essere smerciate al dettaglio tra le strade fiorentine e che avrebbero fruttato circa 4.000 euro. Il 33enne, già noto alla forze di polizia, è finito in manette ed è ora in attesa del rito direttissimo.