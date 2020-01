Trovato con marijuana e hashish, in manette un 26enne

CAMPI BISENZIO – Arrestato e condannato a 10 mesi per detenzione ai fini di spaccio. Un 26enne italiano è finito in manette in seguito ai controlli dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze. Nel weekend una pattuglia della compagnia Pronto impiego di Firenze in servizio di controllo del territorio, a Campi Bisenzio, ha notato il giovane aggirarsi con fare circospetto per poi entrare velocemente in un’auto parcheggiata.

I controlli sul veicolo hanno consentito di trovare una dose di sostanza stupefacente e oltre 3mila euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati oltre 2 etti di sostanza stupefacente tra marjiuana e hashish, varie bustine di cellophane e alcuni “grinder”, generalmente utilizzati per macinare vegetali tra cui anche la marijuana. Arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 26enne è stato condannato a 10 mesi di reclusione per direttissima.