“Tru” in scena al Teatro Manzoni

CALENZANO – Al Teatro Manzoni nell’ambito della rassegna Segni Particolari, andrà in scena il 21 e il 22 febbraio alle 21.15, lo spettacolo “Tru” di Jay Presson Allen, con Francesco Merciai, regia di Lorenzo degl’Innocenti, una produzione Macchina del Suono. Prima assoluta. Francesco Merciai, da solo in scena, veste i panni di Truman Capote in “Tru”, opera del 1989 di Jay Presson Allen ispirata alla vita e alle opere dello scrittore americano, andata in scena a Broadway per oltre 290 repliche. La prima assoluta della versione italiana di “Tru”, curata nella traduzione dallo stesso Merciai e diretta da Lorenzo Degl’Innocenti, sarà al Teatro Manzoni venerdì 21 e sabato 22 febbraio alle 21,15.

La storia si svolge nel dicembre 1975. Truman Capote ha da poco pubblicato su Esquire Le cote basque, un capitolo di quello che dovrebbe essere il suo nuovo romanzo, Preghiere esaudite. In scena, con il suo bicchiere di vodka sempre a portata di mano, Capote parla al telefono e registra la sua voce per un biografo. Si sfoga sulla fama, sulla lealtà e sulle amicizie spezzate. Non comprende perché il suo circolo sociale sia così scioccato dal fatto che abbia usato le loro indiscrezioni come materiale per il suo libro. Dopotutto, è uno scrittore: “Sono un artista, sto scrivendo un capolavoro, e loro si sbagliano”. Un monologo a metà tra la commedia e il dramma dove, oltre allo scrittore cinico e salottiero, viene messo in scena anche l’uomo con tutte le sue fragilità. Biglietti: intero 16 euro.