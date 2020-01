Truffa dello specchietto. Il sindaco Falchi ringrazia la Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – “Un ringraziamento agli agenti della nostra Polizia Municipale per l’intervento che ieri ha permesso di fermare i due presunti autori della cosiddetta ‘truffa dello specchietto”. E’ quanto affermato dal sindaco Lorenzo Falchi dopo che gli agenti della Polizia municipale hanno fermato i due presunti autori della “truffa dello specchietto”. “Un reato odioso, – ha proseguito il sindaco Falchi – di cui fanno le spese i cittadini più deboli o che non hanno la prontezza o la forza di chiamare le forze dell’ordine, spesso confusi e spiazzati dal comportamento dei truffatori. L’attenzione e la professionalità degli agenti hanno permesso di intervenire prima che la truffa andasse a segno e di affidare i due alla Polizia di Stato. La collaborazione con le forze dell’ordine, a cui va un plauso per l’attenzione e l’impegno quotidiano nella nostra città, è fondamentale per il presidio del territorio e il rispetto della legalità”.