Truffe e inganni, un incontro per imparare a difendersi

LASTRA A SIGNA – Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale “Come difendersi dalle truffe e dagli inganni” per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema. L’incontro si terrà giovedì 27 febbraio alle 17.30 presso la saletta sezione soci Coop Le Signe in via Santa Maria a Castagnolo e vedrà la partecipazione del sindaco Angela Bagni, della comandante della polizia municipale di Lastra a Signa Rosa Delvecchio, del Questore di Firenze e di un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri.