Tulipani nel giardino del Bardo

SESTO FIORENTINO – Trentamila tulipani di quarantacinque varietà diverse tornano a colorare il giardino del Bardo per la terza edizione di Wander and Pick, il progetto nato dalla collaborazione del Comune con l’associazione “Le tribù della terra”.

L’inaugurazione è prevista per domani, venerdì 29 marzo, alle 15,30; successivamente il giardino sarà aperto per circa quattro settimane tutti i giorni dalle 10,30 alle 19.

Tutti i visitatori potranno raccogliere e portare a casa i fiori e i bulbi, avendo cura di lasciare un contributo che sarà reinvestito nel progetto. Ogni fine settimana, inoltre, sarà presente un punto ristoro.

Inoltre, dal 5 al 13 aprile presso il Centro espositivo “Antonio Berti” in via Bernini 57, sarà visitabile la mostra “Le erbe spontanee in Toscana”, curata da Alessandra Benati, Sergio Ferli e Domenico Prisa e promossa dal progetto Wander and Pick insieme alla Pro Loco di Sesto Fiorentino.