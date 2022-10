Tumore al seno: proseguono le iniziative di prevenzione a Lastra a Signa con “Ottobre rosa”

LASTRA A SIGNA – Proseguono a Lastra a Signa le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale e dalle associazioni locali in occasione dell’”Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il 21 ottobre alle 18 all’interno del progetto “Muovi Lastra”, la metropolitana urbana pedonale attiva sul territorio, si svolgerà una “Camminata rosa” che partirà da piazza del Comune e dopo un percorso nel centro cittadino si concluderà presso la sede della Misericordia di Lastra a Signa, dove si terranno gli interventi del sindaco Angela Bagni, di Valeria Dubini, direttore delle attività territoriali in ambito ostetrico-ginecologico della Usl Toscana Centro, della dottoressa Anna Di Natale, coordinatrice dell’Aft Le Signe, e della dietista della Lilt Simonetta Salvini. A seguire aperitivo benefico a favore delle associazioni Lilt e Astro. Il 26 ottobre, invece, alle 17.30 a Ginestra Fiorentina presso l’Humanitas Scandicci sezione di Ginestra Fiorentina, in via Chiantigiana 86, si terrà un incontro con l’endocrinologa Margherita Gaiti. In collaborazione con l’associazione Lilt (La Lega Italiana Per la lotta contro i tumori) il Comune di Lastra a Signa organizzerà infine il 4 novembre una mattinata di visite senologiche gratuite presso la sede della Misericordia di Lastra a Signa (maggiori informazioni al numero della Segreteria del sindaco 0558743281, ancora qualche posto disponibile).