Turismo, 234.000 euro per promuovere Firenze e tutti i Comuni dell’area fiorentina

FIRENZE – Più di 230.000 euro per promuovere Firenze e l’area fiorentina, per potenziare il turismo outdoor, l’accoglienza diffusa nei borghi, i cammini e in particolare l’Anello del Rinascimento. Per la precisione 234.000 euro, che arrivano con l’approvazione del progetto di ambito “Firenze e Area fiorentina: un territorio e mille esperienze”, cofinanziato per più dell’80% […]

FIRENZE – Più di 230.000 euro per promuovere Firenze e l’area fiorentina, per potenziare il turismo outdoor, l’accoglienza diffusa nei borghi, i cammini e in particolare l’Anello del Rinascimento. Per la precisione 234.000 euro, che arrivano con l’approvazione del progetto di ambito “Firenze e Area fiorentina: un territorio e mille esperienze”, cofinanziato per più dell’80% con risorse regionali, azioni che prevedono la partecipazione a fiere di settore, iniziative di marketing territoriale, lo sviluppo di nuovi prodotti turistici. Di questo e di tutte le iniziative da mettere in campo per valorizzare tutto l’ambito turistico di Firenze e l’area fiorentina si è parlato questa mattina a Palazzo Vecchio durante la conferenza dei sindaci di ambito, aperta anche alla Consulta degli stakeholder territoriali, con il vice-sindaco e assessore al turismo Alessia Bettini e amministratori dei Comuni coinvolti.

“L’Ambito ci dà l’opportunità di narrare il nostro territorio concentrandoci non più solo sulle singole destinazioni ma ragionando in un’ottica di brand territoriale, – ha detto Bettini – lavorando insieme riusciamo a rafforzare la destinazione e promuovere al meglio tutti e i 18 Comuni, a partire da una comunicazione coordinata con tutti gli strumenti a disposizione. La costruzione del prodotto turistico non può prescindere da una mappatura accurata (e partecipata) di tutta la filiera e del territorio inteso in senso ampio, quello che abbraccia i nostri 18 Comuni. Il progetto “Un territorio… mille esperienze” va in questa direzione. Il progetto di Ambito non è del capofila, è di tutti 18 i Comuni e lo strumento FeelFlorence è a disposizione per la promozione e l’accoglienza”.

Durante l’incontro è stato fatto anche un punto sui flussi turistici nei comuni dell’ambito dell’area fiorentina tra gennaio e settembre 2022, in base ai dati elaborati dal Centro studi turistici. Il bilancio dei primi nove mesi di quest’anno nei 18 comuni di ambito vede circa 7 milioni di presenze con un deciso incremento rispetto allo scorso anno, +149% rispetto ai primi nove mesi del 2021, anche se il confronto con lo stesso periodo pre-covid risulta sempre negativo aggirandosi intorno al -30%. Il calo sul 2019 si assottiglia al -16% se ci si focalizza sul trimestre estivo, che vede un trend positivo per tutto l’Ambito Firenze e Area fiorentina, con i pernottamenti cresciuti del +109,7%.

Tra gli obiettivi del progetto di Ambito c’è anche quello di organizzare attività di informazione e aggiornamento per gli operatori del settore, relativamente ai temi dell’ospitalità, della sostenibilità e dell’impatto del settore, organizzare uno studio sulle principali guide turistiche nazionali per verificare la presenza dei principali prodotti turistici dell’ambito. Per quanto riguarda l’Anello del Rinascimento, si propone tra le altre cose di migliorare la gestione dell’informazione turistica sul web attraverso l’inserimento del percorso su Google Maps, creare una filiera lungo tutto l’itinerario e divulgare sempre di più attraverso i vari strumenti le opportunità dislocate lungo le 13 tappe del percorso.