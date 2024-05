Turismo a Prato: aumentano gli arrivi e le presenze di visitatori in città e nell’Ambito turistico pratese

PRATO – Continuano a crescere gli arrivi e le presenze dei turisti nel Comune di Prato e in tutto l’Ambito turistico pratese. E’ quanto emerge dall’analisi condotta dalla società “Centro studi turistici”, sulla base dei dati raccolti e comunicati dalle strutture ricettive del territorio (alberghiere, extralberghiere e locazioni turistiche), che è stata illustrata nel corso della riunione conclusiva del percorso partecipativo promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Prato con i Comuni della provincia, le categorie economiche e gli operatori. Dall’analisi si rileva infatti che nel corso del 2023 gli arrivi a Prato sono aumentati del +30,2% sul 2022 e le presenze del +18,6%. In numeri assoluti, vuol dire un aumento rispettivamente di 49.410 arrivi e di 65.354 presenze di visitatori in città, con una permanenza media di due giorni.

Ad aumentare non sono solo i turisti ma anche l’offerta ricettiva pratese, che cresce complessivamente di 33 strutture nel settore extralberghiero, confermando un importante sviluppo del settore. L’aumento è omogeneo in tutto l’Ambito provinciale, che cresce complessivamente sul 2022 del +30,4% e del +19,5%. A contribuire alla crescita è soprattutto la componente straniera, come si registra anche a livello regionale e nazionale. Il “Centro studi turistici” ha inoltre analizzato il “sentiment” on line di commenti, valutazioni e recensioni lasciate dai turisti a proposito della permanenza a Prato. Si tratta di 38.215 recensioni nel 2023 relative a 538 punti d’interesse come strutture ricettive, ristoranti, siti museali e attrazioni artistiche. Il “rating” medio delle valutazioni è positivo e in crescita rispetto al 2022, collocandosi al valore di 4,28 su un massimo di 5 punti. Nel corso della riunione è stato fatto inoltre un punto sull’attività di promozione del territorio nelle principali Fiere turistiche nazionali e internazionali da parte della DMC dell’Ambito, con l’offerta di oltre 50 pacchetti proposti dagli operatori locali. In conclusione l’assessore a Turismo del Comune di Prato ha illustrato i contenuti del Protocollo d’intesa già discusso con le categorie economiche per la realizzazione di una DMO (“Destination management organisation”) per l’Ambito turistico pratese.