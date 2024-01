Turismo, a Prato la tappa finale di Ambitour con Biffoni, Giani e Marras

PRATO – Una giornata di festa con oltre 130 partecipanti per l’ultima tappa di Ambitour, il percorso dedicato a sindaci, assessori e al personale degli ambiti turistici toscani che si è tenuto oggi nell’area pratese. Una iniziativa organizzata da Anci Toscana e Toscana promozione turistica alla scoperta dei luoghi e delle attività più suggestive e nascoste dei territori toscani; ventotto tappe proprio come gli ambiti turistici in cui è stata suddivisa la Toscana a partire dal 2018, strumenti ideati e concepiti per la gestione in forma associata dell’informazione e dell’accoglienza turistica. Oggi a Prato, al punto di arrivo di questo viaggio iniziato il 28 giugno 2023 in Lunigiana, hanno partecipato, insieme al sindaco e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, anche il presidente Eugenio Giani e l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras. “Ambitour – ha commentato Giani – è un grande cammino, realizzato insieme alle amministrazioni locali e a tutti i soggetti coinvolti nel settore, che in tutti questi mesi ha permesso di valorizzare e promuovere le ricchezze e gli angoli meno conosciuti di tutti e ventotto gli ambiti turistici. Un’iniziativa corale resa possibile grazie al lavoro compiuto da Anci Toscana e Toscana promozione turistica alle quali va il mio ringraziamento per il bilancio più che positivo dell’iniziativa”. “Un itinerario – ha aggiunto l’assessore Marras – che ha cercato di mettere in evidenza le peculiarità storiche, ambientali, culturali ed enogastronomiche dei tanti territori che compongono la Toscana. Un lavoro congiunto e condiviso che ha raccolto un ottimo successo e per il quale vorrei ringraziare Anci e Toscana promozione turistica”.

“Queste 28 tappe sono state fondamentali per creare un nuovo rapporto tra gli amministratori in un settore cruciale come quello del turismo: Ambitour, esperienza unica in Italia, è diventata un fiore all’occhiello per la nostra associazione – ha sottolineato Biffoni – Abbiamo sempre registrato il tutto esaurito, ottenendo un successo oltre ogni aspettativa. E questo anche grazie all’apporto di Toscana promozione che ringrazio. Tutti gli attori si sono sentiti parte di un unico progetto, come partner attivi e non come concorrenti: era questo l’obiettivo di Ambitour e possiamo dire di averlo raggiunto”. L’evento pratese ha avuto come punto di ritrovo il Museo Pecci, con una degustazione di prodotti locali, i saluti di Marras e Biffoni e successivamente quelli di Francesco Palumbo, direttore di Fondazione sistema Toscana, e Michele Angiolini, delegato al turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. Dopo il centro storico di Prato, visite al Museo del Tessuto, a Comeana a Villa Le Farnete, e alle ville medicee di Artimino e di Poggio a Caiano. Ambitour è nato per creare nuove reti di relazioni tra amministratori, uffici di Ambito, Toscana promozione turistica e Anci Toscana. Ma soprattutto per creare occasioni di conoscenza del territorio toscano scoprendone attrazioni e luoghi inediti grazie alla diretta collaborazione e creatività dei 28 ambiti. In una parola, contribuire a rafforzare, dall’interno, la destinazione Toscana.