Turismo e coronavirus. Comuni della Metrocittà Firenze per il rinvio del versamento dell’imposta di soggiorno

SESTO FIORENTINO – L’attuale situazione di contenimento Coronavirus ha messo in ginocchio il turismo. La scelta del Sindaco Dario Nardella è stata di rinviare la scadenza di marzo per il versamento dell’imposta di soggiorno, sta accogliendo il favore della grande maggioranza dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze e tra questi c’è anche il comune di Sesto Fiorentino. I Comuni formalizzeranno le procedure tecniche necessarie per i termini di rinvio di questo tributo locale che scadrebbe proprio in questi giorni e che è a carico dei gestori delle strutture ricettive, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria.